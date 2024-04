Alternativa Popolare "scarica" Baiocco, lui: rimango candidato a sindaco di Perugia - Tuttoggi.info

Alternativa Popolare non correrà più alle comunali di Perugia, ma Davide Baiocco prosegue la corsa per le amministrative | Video

È stato il primo candidato sindaco ufficializzato a Perugia, ma ora per Davide Baiocco cambiano le carte in tavola. Alternativa Popolare, il partito guidato dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi, ha infatti “scaricato” l’ex calciatore del Grifo. Nessuna comunicazione ufficiale, se non quella dello stesso Baiocco da cui appunto si evince l’addio ad Ap – che ha deciso di non presentare più una propria lista per le elezioni amministrative nel capoluogo di regione – oltre alla decisione di andare avanti comunque nella corsa elettorale, ma appoggiato da altre liste, civiche.

Il video messaggio sui social è comparso domenica: “Questo è un breve video che funge anche da comunicato ufficiale per delle notizie che sono uscite sul ritiro da Perugia della lista di Alternativa Popolare – spiega Baiocco – quindi volevo anche dare la mia versione ufficiale. Dopo un confronto con le persone che mi stanno più vicino, la decisione è quella di proseguire. Accetto e rispetto la decisione di Alternativa Popolare, la mia decisione è di andare avanti”.

Il candidato sindaco, che nei prossimi giorni ufficializzerà le liste a suo sostegno, oltre a ringraziare l’amico avvocato Cristian Brutti, ma anche Alternativa Popolare, evidenzia che “si va avanti sempre più con convinzione insieme a chi vorrà stare con noi”.