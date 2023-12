All'ospedale di Foligno un albero di Natale contro la violenza sulle donne | Foto - Tuttoggi.info

Vuole lanciare un forte messaggio contro la violenza sulle donne il particolare albero di Natale realizzato dalle ostetriche di Foligno

Vuole lanciare un forte messaggio contro la violenza sulle donne il particolare albero di Natale realizzato all’interno del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Foligno dalle ostetriche. Appese all’albero varie palline con messaggi di sensibilizzazione sul tema di stringente attualità; ai piedi, due scarpette rosse, divenute ormai simbolo dei femminicidi.

La figura dell’ostetrica è quella che, senza dubbio, è più vicina alle donne: chi dunque meglio di tali professioniste poteva realizzare un albero simile? Un’iniziativa che vuole essere da esempio anche per altri, con un appello in particolare alle scuole, affinché possano replicare magari in futuro alberi di Natale o altre iniziative del genere contro la violenza.