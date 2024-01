All'ex asilo di Ruscio apre lo sportello di Coldiretti - Tuttoggi.info

La Pro loco di Ruscio ospiterà un ufficio temporaneo della Coldiretti, per offrire un servizio a tutta la cittadinanza

A Monteleone di Spoleto Coldiretti apre un suo sportello. Ad ospitarlo sarà l’ex asilo di Ruscio, messo a disposizione dall’attiva Pro loco della frazione. L’inaugurazione è in programma martedì 23 gennaio alle ore 10,30 appunto presso l’ex asilo di Ruscio. Seguirà un aperitivo a cura delle aziende della rete di Campagna Amica. L’ufficio sarà aperto tutti i martedì dalle 8.30 alle 13.45.

“La vocazione dell’Asilo di Ruscio, ormai pienamente riconosciuta ed apprezzata, – ricordano dalla Pro Ruscio – è quella di rappresentare un punto focale della vita sociale del nostro territorio. Tralasciando il triste periodo del terremoto quando fu ricovero per i tanti Volontari della Protezione Civile che si alternarono nel fornire il loro supporto nei primi mesi dal sisma, successivamente l’Asilo ha accolto numerosi momenti ricreativi, come le tante feste per i compleanni dei bambini e ricorrenze felici, momenti culturali, basti pensare alla serate di “Ruscio Cultura”. Ovviamente non dimentichiamo i tantissimi Camminatori del Cammino di San Benedetto e scout che hanno trovato uno spartano ma efficiente ricovero nel loro peregrinare!

Ora diventerà anche sede di un ufficio temporaneo della Coldiretti, nella certezza di poter offrire un servizio a tutta la cittadinanza. Il prossimo martedi 23, si terrà l’inaugurazione di tale punto informativo, alla presenza dei responsabili della Coldiretti provinciale. Ricordiamo che l’utilizzo dell’Asilo, conformemente al Regolamento di Fruizione dell’Asilo d Ruscio, è aperto a privati e associazioni del territorio”.