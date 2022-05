All’esame per la patente con l’auricolare: scoperto e denunciato

Il 48enne indiano aveva un sistema wi-fi nascosto nel pacchetto delle sigarette: denunciato dai carabinieri

Si è presentato all’esame per la patente con l’auricolare, per farsi suggerire dall’esterno le risposte. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno denunciato un cittadino indiano di 48 anni, residente in Toscana, per l’ipotesi del reato di “falsa attestazione di titoli e lavoro da parte di aspiranti al conseguimento di patenti abilitative”.

Durante una sessione di esami di teoria per il conseguimento della patente di guida, che si stava svolgendo presso la locale Motorizzazione Civile di Perugia, il 48enne è stato sorpreso da un esaminatore con addosso delle apparecchiature elettroniche.