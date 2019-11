Allerta meteo, sabato tutte le scuole chiuse a Perugia AGGIORNAMENTI

share

Scuole chiuse, sabato 16 novembre, a Perugia a causa dell’allerta meteo, Emessa l’ordinanza n. 1226 che prevede appunto la chiusura di tutte le scuole ed Università nella giornata di sabato a seguito dell’allerta meteo codice arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico ed idraulico prevista su tutte le zone dalla mezzanotte del 16/11/2019 fino alle ore 24 del 17/11/2019 (48 ore).

Con ordinanza 1226 del 15 novembre 2019 il sindaco ha disposto precauzionalmente la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, per la giornata di sabato 16 novembre a causa delle previsioni di eccezionale maltempo ed abbondanti precipitazioni conseguenti.

“Considerato che questi eventi – scrive l’Ente – investono il nostro Comune e che tale situazione potrebbe rendere difficile la circolazione stradale e il mantenimento di idonee condizioni di sicurezza per il raggiungimento dei plessi scolastici da parte dei mezzi di servizio pubblico e di quelli privati e potrebbe rappresentare un pericolo per la popolazione, è stata quindi disposta la chiusura per a tutela della pubblica incolumità sul territorio cittadino”.

(Notizia in aggiornamento)

share

Stampa