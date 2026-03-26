Allerta meteo prorogata fino al 28 marzo: in Umbria nevicate e grandinate - Tuttoggi.info

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Allerta meteo prorogata fino al 28 marzo: in Umbria nevicate e grandinate

Redazione

Allerta meteo prorogata fino al 28 marzo: in Umbria nevicate e grandinate

Allerta meteo prorogata fino al 28 marzo anche in Umbria con persistenti nevicate sopra i 400 metri, piogge intense e raffiche di vento
Gio, 26/03/2026 - 16:52

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Piogge intense, forti raffiche di vento, grandinate e “attività elettrica” nelle prossime 48 ore. E’ quanto riporta il bollettino meteo del Dipartimento della Protezione Civile che riguarda anche l’Umbria.

Dal mattino di domani venerdì 27 marzo 2026 e per le successive 24-30 ore persistono venti di burrasca a componente settentrionale su Lombardia, Veneto, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria”. Stessa cosa per le nevicate in Umbria, Marche, Abruzzo e Molise al di sopra dei 400-600 metri“.

Per le regioni interessate si confermano le raccomandazioni contenute nella direttiva della Protezione Civile.

La situazione meteo è consultabile sul sito internet http://www.protezionecivile.gov.it/

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