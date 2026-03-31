 Allerta arancione per neve e vento in Umbria, appello alla prudenza - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Allerta arancione per neve e vento in Umbria, appello alla prudenza

Redazione

Allerta arancione per neve e vento in Umbria, appello alla prudenza

Mar, 31/03/2026 - 16:57

Condividi su:

“Invitiamo tutti i cittadini alla massima e costante prudenza nelle prossime ore, il sistema regionale di protezione civile regionale è, come sempre, pienamente operativo e pronto a intervenire per ogni informazione e in caso di necessità”.  È quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, in relazione all’avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso oggi dal Dipartimento della Protezione civile e trasmesso anche alle Prefetture, con specifico rischio di precipitazioni nevose e vento che interessa anche l’Umbria.  

L’avviso segnala l’arrivo già da oggi pomeriggio di una perturbazione caratterizzata da correnti fredde dai Balcani, con fenomeni diffusi e persistenti accompagnati da intensa ventilazione. Per il territorio umbro il quadro indicato riguarda in particolare in serata nevicate sparse al di sopra dei 600 metri sui settori sud-orientali della Regione Umbria, area nella quale ricade anche la Valnerina, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti.  

Secondo il bollettino, da domani, mercoledì 1°aprile, e per le successive 18-24 ore, è inoltre previsto il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali anche sull’Umbria.  E con nevicate oltre gli 800 metri, sempre in Valnerina, nella zona dei Sibillini, al confine con le Marche.  “La nostra macchina organizzativa di protezione civile è allertata e, come sempre, in campo – prosegue la presidente Proietti – con il monitoraggio meteo costante delle aree più esposte, a partire dalla Valnerina e dalle zone appenniniche, il coordinamento con le Prefetture, le Province, i Comuni e tutte le strutture operative”.   La Regione Umbria invita i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali con la massima attenzione e ad adottare comportamenti prudenti, in particolare negli spostamenti verso le aree montane e interne, dove l’avviso meteo segnala possibili criticità legate a neve e vento forte. Il quadro resta in evoluzione e sarà costantemente seguito dal sistema regionale di protezione civile. Tutte le informazioni sono presenti sul sito https://cfumbria.regione.umbria.it

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Terni

Immigrazione irregolare a Terni, una denuncia e una espulsione

Perugia

“Aiuto, mio figlio è in una setta” | Arrestato ‘santone’ e tre complici, maxi truffa da mezzo milione

Terni

Diritti dei Consumatori e Notariato: a Terni la sigla di una intesa tra Università e Consiglio Notarile 

dalle città

gli ultimi pubblicati

Umbria | Italia | Mondo

Allerta arancione per neve e vento in Umbria, appello alla prudenza

Vetrina

Sostenibilità sociale e visione strategica: l’intervento del giovane Antonio Schioppi alla Camera dei Deputati

Umbria | Italia | Mondo

In Umbria nasce il garante per i diritti delle persone anziane

Politica

Atc 1 e 2 verso il raddoppio delle tariffe per adeguarle all’Ambito 3

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!