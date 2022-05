Allerona, torna domani tradizionale Festa dei Pugnaloni - Tuttoggi

La Festa dei Pugnaloni potrebbe risalire al paganesimo ed essere collegata con l'offerta delle primizie della terra a Cerere o a Mercurio

Torna ad Allerona l’affascinate Festa dei Pugnaloni. In paese è infatti tutto pronto per la suggestiva manifestazione storico-rievocativa e folkloristica che si svolgerà domani in occasione del giorno di Sant’Isidoro Agricoltore. La tradizionale Sfilata dei Pugnaloni e del Corteo Storico caratterizzerà una giornata a metà fra sacro e profano. La Festa dei Pugnaloni ha un’origine molto antica.

Il termine Pugnalone deriva da pungolo, che era una sorta di bastone munito ad un’estremità di un puntale di ferro e all’altra di un raschietto. Questo attrezzo così concepito veniva usato dagli aratori per sollecitare i buoi a lavorare ma anche per pulire l’aratro dalle zolle dopo l’uso a scopo agricolo.