All'Atletica Arcs Cus Perugia il titolo assoluto femminile al Cross di Gubbio - Tuttoggi.info

Si è aperta domenica a Gubbio la stagione dei cross umbra. Una gara, quella sullo spettacolare tracciato disegnato con lo sfondo del Teatro Romano che ha ospitato quattro edizioni della Festa del Cross nazionale, che ha assegnato i titoli regionali individuali allievi, junior promesse e assoluto oltre a quelli di società per le categorie allievi, junior e promesse con i conseguenti pass per le finali nazionali che si disputeranno in Sicilia a febbraio. La prova di Gubbio è stata anche la prima delle due valide, considerate anche le necessità organizzative logistiche, come selezione per le rappresentative cadetti.

L’Atletica Arcs Cus Perugia si è aggiudicata il titolo regionale assoluto femminile grazie alla grande prova delle gemelle Ribigini con Laura che ha centrato il successo coprendo i 5000 metri del percorso di gara in 17.52 seguita al secondo posto dalla sorella Elena che ha chiuso in 17.58. Nella top ten altre due grifette, Chiara Statuto, sesta in 19.53 e Agnese Monacelli, ottava in 21.02. Laura Ribigini si è quindi laureata campionessa regionale sia tra le Promesse che tra le Assolute; un altro titolo regionale è venuto per merito di Armelda Dini che si è imposta tra le Allieve, titolo che è andato anche alla società grazie ai piazzamenti di Johanna Volpini Saraca, seconda e Lavinia Brescia, quinta. Ottimi risultati sono venuti dalle giovani atlete dell’Atletica Libertas Arcs Perugia: hanno conquistato i titoli regionali Ginevra Dogana nella categoria Esordienti Femminili 5, Ginevra Paradisi nella Esordienti Femminili 8, Agnese Barcaroli tra le Ragazze e Sofia Ferretti tra le Cadette. Ma per l’Atletica Arcs Cus Perugia non finisce qui: un altro strepitoso risultato è arrivato per merito di Melissa Fracassini che in Lussemburgo ha migliorato sensibilmente il suo primato regionale assoluto dei 1500 metri correndo in 4:15.73, crono che toglie più di 5 secondi al 4:21.00 dello scorso anno e che non è troppo lontano dal 4:12 corso all’aperto. Da record anche il salto in lungo di Benedetta Baiocco che, in occasione del memorial Giovannini ad Ancona, ha saltato metri 5.81, prestazione che aggiunge 6 centimetri al suo primato under 20 e assoluto.