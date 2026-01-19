 All'Atletica Arcs Cus Perugia il titolo assoluto femminile al Cross di Gubbio - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

All’Atletica Arcs Cus Perugia il titolo assoluto femminile al Cross di Gubbio

Redazione

All’Atletica Arcs Cus Perugia il titolo assoluto femminile al Cross di Gubbio

Lun, 19/01/2026 - 11:24

Condividi su:

Si è aperta domenica a Gubbio la stagione dei cross umbra. Una gara, quella sullo spettacolare tracciato disegnato con lo sfondo del Teatro Romano che ha ospitato quattro edizioni della Festa del Cross nazionale, che ha assegnato i titoli regionali individuali allievi, junior promesse e assoluto oltre a quelli di società per le categorie allievi, junior e promesse con i conseguenti pass per le finali nazionali che si disputeranno in Sicilia a febbraio. La prova di Gubbio è stata anche la prima delle due valide, considerate anche le necessità organizzative logistiche, come selezione per le rappresentative cadetti. 

L’Atletica Arcs Cus Perugia si è aggiudicata il titolo regionale assoluto femminile grazie alla grande prova delle gemelle Ribigini con Laura che ha centrato il successo coprendo i 5000 metri del percorso di gara in 17.52 seguita al secondo posto dalla sorella Elena che ha chiuso in 17.58. Nella top ten altre due grifette, Chiara Statuto, sesta in 19.53 e Agnese Monacelli, ottava in 21.02. Laura Ribigini si è quindi laureata campionessa regionale sia tra le Promesse che tra le Assolute; un altro titolo regionale è venuto per merito di Armelda Dini che si è imposta tra le Allieve, titolo che è andato anche alla società grazie ai piazzamenti di Johanna Volpini Saraca, seconda e Lavinia Brescia, quinta. Ottimi risultati sono venuti dalle giovani atlete dell’Atletica Libertas Arcs Perugia: hanno conquistato i titoli regionali Ginevra Dogana nella categoria Esordienti Femminili 5, Ginevra Paradisi nella Esordienti Femminili 8, Agnese Barcaroli tra le Ragazze e Sofia Ferretti tra le Cadette. Ma per l’Atletica Arcs Cus Perugia non finisce qui: un altro strepitoso risultato è arrivato per merito di Melissa Fracassini che in Lussemburgo ha migliorato sensibilmente il suo primato regionale assoluto dei 1500 metri correndo in 4:15.73, crono che toglie più di 5 secondi al 4:21.00 dello scorso anno e che non è troppo lontano dal 4:12 corso all’aperto. Da record anche il salto in lungo di Benedetta Baiocco che, in occasione del memorial Giovannini ad Ancona, ha saltato metri 5.81, prestazione che aggiunge 6 centimetri al suo primato under 20 e assoluto.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Assisi, i residenti chiedono misure certe per piazza Vescovado: “Più vigili e cartelli multilingue”

Assisi

Piatto di Sant’Antonio, a Santa Maria grande festa per il Patrono con la fanfara dei carabinieri | Foto

Assisi

Rivotorto, rapina al Conad poco prima dell’orario di chiusura: ladri ‘travisati’ e forse armati

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Fondo monetario taglia stima Pil Italia in 2026

Ultim'ora Italia

Ascolti tv, il ‘Milionario’ vince con 16,6%. Bene ‘Ornella senza fine’ su Nove
Ultim'ora Italia

Sanità, per l’Ecm nasce Meduspace: “Nuovo polo formativo in mercato frammentato”
Gubbio e Gualdo

All’Atletica Arcs Cus Perugia il titolo assoluto femminile al Cross di Gubbio

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!