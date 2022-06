All’associazione “Amici di Spello” il premio “Federico del Prete

“Per infondere un messaggio di speranza e di cambiamento”

“Ho ideato il premio Nazionale Federico Del Prete nel 2019, per infondere un messaggio di speranza e di cambiamento , partendo dalla figura di un uomo semplice come Federico Del Prete che da solo ha rotto le catene dell’omertà contro ogni forma di sopraffazione – afferma il Cav. Del Prete Dr Gennaro Presidente dell’Associazione Memoriae – Il premio è articolato in un’edizione fissa annuale (che ricade sempre nel mese di febbraio di ogni anno) e in riconoscimenti speciali concessi perpetuamente. Sono particolarmente felice di ospitare la manifestazione, ha dichiarato il dottore Salvatore Scarpa, amministratore giudiziario del Centro Commerciale Jambo1, ed orgoglioso per il riconoscimento speciale attribuitomi. La mia avventura alla guida del Jambo1 inizia nel maggio del 2017 prima come coadiutore dell’ANBSC (Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), poi dal gennaio 2018 come amministratore unico e legale rappresentante della società. Durante tutto questo periodo ho sempre ritenuto di portare avanti quella che definisco una vera e propria mission nella gestione del Centro Commerciale, ovvero adoperarsi per un recupero economico e culturale di un bene sottratto dallo Stato alla criminalità organizzata, dove non è retorico affermare che la cultura, nelle moltissime accezioni che questa parola racchiude in sé, veicola una forza che può accomunare generazioni, etnie, gruppi sociali, ideali politici diversi, per raggiungere un unico grande obiettivo, quello di sconfiggere definitivamente i sistemi mafiosi che ancora oggi arrecano incalcolabili danni alla vita civile ed economica del nostro Paese”.