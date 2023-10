Allarme per un 88enne scomparso da casa, ritrovato a Ciconia - Tuttoggi.info

L'allarme dato dai familiari, che avevano indicato alle forze dell'ordine alcuni possibili luoghi dove si poteva trovare: era a Ciconia

Paura domenica mattina per un 88enne, affetto da varie patologie, allontanatosi da casa. A dare l’allarme al numero unico europeo sono stati i familiari, che hanno segnalato anche alcune aree della zona di Orvieto dove il loro congiunto potesse trovarsi. Ed è stato in uno dei luoghi segnalati, a Ciconia, che effettivamente i carabinieri – durante le ricerche congiunte insieme alla polizia – hanno rintracciato l’anziano. L’88enne si trovava infatti in strada, nella zona tra via degli Aceri e via delle Magnolie. E’ stato dunque affidato ai propri cari.