Allarme furti in Valtiberina, ladri in azione ripresi da telecamere "Occhio ad un'Audi grigio topo" - Tuttoggi

Poche ore dopo, sempre in zona Petriolo, c’è stato un secondo tentativo di furto, stavolta sventato da un cane. I malviventi (probabilmente gli stessi beccati dal video), però, in questo caso, come racconta il proprietario, avrebbero lasciato notevoli danni ai serramenti nel tentativo di introdursi nell’appartamento.

Da Citerna, inoltre, alcuni giorni fa, è scattato l’appello a fare attenzione ad un’Audi A3 “grigio topo” scura con 2 persone a bordo. Il cittadino che ha lanciato l’allarme ha infatti raccontato di essere stato derubato del borsello proprio davanti casa. “Mi hanno rotto il vetro e lo hanno preso da dentro la macchina, poi si sono fermati nella zona del cimitero. Qui ho ritrovato il mio borsello abbandonato e, ovviamente, senza soldi”.

Un tifernate ha aggiunto: “Sono sempre i soliti che hanno sfondato il vetro e rubato la borsa a mia moglie”. “È successa la stessa cosa anche a me – racconta una donna residente a Pistrino – Davanti al cancello di casa mi hanno forzato la serratura e rubato la borsa con soldi e documenti. Ancora non l’ho ritrovata e dubito che ci riuscirò”. Sull’Audi grigio scuro è anche arrivata un’immediata conferma anche da Sansepolcro: “Io l’ho vista al semaforo davanti al Gori e la ricordo perché mi ha colpito il colore. In settimana non ricordo se verso le 13 o le 17, quindi è qualche giorno che gira!”.