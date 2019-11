Allagamenti e alberi caduti in tutta la provincia di Perugia AGGIORNAMENTI

Strade e scantinati allagati, alberi caduti. Superlavoro per i vigili del fuoco in tutta la provincia di Perugia. Situaizone critica in alcuni tratti della E45, dove si è accumulata molta acqua, rendendo insidiosa la circolazione.

Disagi anche nel Perugino e nella zona del Trasimeno. Forti raffiche di vento tra Bastia e Foligno.

Tanto è il lavoro che il turno che doveva effettuare il cambio è rimasto all’opera oltre l’orario previsto.

A Perugia il sindaco Ansdrea Romizi ha emesso un’ordinanza decretando la chiusura di scuole e università per la giornata di sabato.

Situazione grave anche nel Ternano, con la bomba d’acqua che si è abbattuta sulla città dell’acciaio.

(Notizie in aggiornamento)

