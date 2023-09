Alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti: denunciato 24enne orvietano - Tuttoggi.info

Il 24enne orvietano, coinvolto in un autonomo sinistro stradale e trasportato per accertamenti presso il locale ospedale, è risultato positivo ai cannabinoidi.

Il 29enne perugino, controllato nel corso della notte tra venerdì 15 e sabato 16 settembre alla guida della propria autovettura, è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish, posti in sequestro. Il 24enne orvietano, invece, coinvolto in un autonomo sinistro stradale e trasportato per accertamenti presso il locale ospedale, è risultato positivo ai cannabinoidi; al giovane è stata ritirata la patente di guida.