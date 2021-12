Albero di Natale in piazza Duomo, Terni si prepara al Natale - Tuttoggi

Anche quest'anno l'albero di Natale in piazza Duomo: la collaborazione tra Asm e Lions Club Terni Host si è rivelata vantaggiosa.

Un albero di Natale in piazza Duomo: una tradizione per Terni grazie al Lions Club Terni Host.

L’accensione ufficiale dell’albero è avvenuta mercoledì 8 dicembre 2021. Tra i presenti il Presidente del Lions Club Alunni Pistoli e il parroco Rossini, che ha provveduto alla benedizione dell’abete.

In campo, oltre al Lions Club Terni Host, anche Asm. L’azienda multiservizi di via Capponi, in particolare, ha messo a disposizione gli allacci e la fornitura elettrica, al fine di regalare un natale luminoso a tutti i ternani.