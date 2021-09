Alberi pericolanti alla "IV Novembre" di Marsciano messa in sicurezza delle alberature - Tuttoggi

Il comune sta procedendo in via d’urgenza all’abbattimento di alcuni tigli dopo il verificarsi di una caduta presso la scuola elementare IV Novembre

Nella notte tra il 23 e 24 settembre è caduto un tiglio ubicato all’interno del giardino della scuola elementare IV Novembre di Marsciano. Si tratta di uno dei 4 tigli trapiantati lì dopo essere stati rimossi da via della Vittoria, nel centro storico, ad aprile 2013, in occasione dei lavori di realizzazione del Puc 2.

Le condizioni statiche di tali alberature erano già sotto osservazione da parte di un tecnico agronomo incaricato da Umbra Servizi, la ditta che gestisce la manutenzione del patrimonio arboreo sul territorio comunale, il quale ha peraltro dato indicazioni di procedere all’abbattimento anche degli altri tigli presenti nel giardino. Il Comune è quindi intervenuto in via d’urgenza ed ha provveduto a rimuovere un secondo tiglio nel corso della mattina di venerdì, mentre i restanti due saranno abbattuti nella mattina di sabato 25 settembre.

Gli uffici comunali sono ora in contattato con la scuola per valutare tempi e modalità di messa a dimora di nuove alberature, in sostituzione di queste abbattute, procedendo in questo modo ad una riqualificazione complessiva del giardino della scuola garantendo al contempo l’incolumità di chi ne fruisce.

Insieme a Umbra Servizi è inoltre in corso la programmazione di ulteriori interventi su alcune delle oltre 90 alberature, ubicate sul territorio comunale, che nelle scorse settimane sono state oggetto di indagine, circa le loro condizioni statiche e fitosanitarie, da parte del tecnico incaricato dall’azienda.

Info: Comune di Marsciano, Ufficio manutenzioni 0758747226