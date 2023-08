Al volante dopo aver alzato il gomito, tre patenti ritirate - Tuttoggi.info

Tre patenti ritirate per essersi messi al volante dopo aver ecceduto con l’alcol. Nella notte i militari dell’Arma dei carabinieri hanno svolto un servizio coordinato disposto dal Comando Provinciale di Perugia volto al controllo delle aree del centro storico e limitrofe del capoluogo spesso oggetto di episodi di degrado e “mala movida”.

Il bilancio complessivo è di 145 persone identificate e 100 veicoli fermati. Tra le contravvenzioni elevate, sono state ritirate le patenti di guida a tre persone, un 33enne, un 25enne ed una 41enne, tutti italiani, ritenuti responsabili di essersi posti alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore al consentito.

In questi giorni rimane altissima l’attenzione e i controlli degli uomini e delle donne dell’Arma per prevenire episodi delittuosi e permettere a residenti e turisti di godere in serenità delle aree dei centri storici.