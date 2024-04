Al via il Terni Influencer e Creator Festival con due novità e un impatto positivo sull'economia - Tuttoggi.info

"Terni, in questi giorni, diventa un centro di grande interesse: arrivano influencer e creator dall'Italia".

E’ partito ieri, venerdì 12 aprile, il Terni Influencer e Creator Festival, che animerà le vie e le piazze del centro cittadino fino a domenica 14 aprile.

L’evento è articolato in sette macrocategorie: TIC School, TIC Tables, TIC Book, TIC Stories, TIC Art, TIC Music, TIC Awards. In città sono attesi oltre 130 ospiti, tra cui Giovanna Sannino (Carmela di Mare Fuori), Chef Hiro, Giorgio Barchiesi (Giorgione), il cicloviaggiatore Lorenzo Barone, lo chef Daniele Rossi, l’astronauta Luca Parmitano in collegamento da Houston, l’attrice Elena di Cioccio, per una tre giorni in cui creator e influencer discuteranno su temi di notevole rilevanza: sostenibilità, violenza, discriminazione, empowerment femminile.

Novità 2024: il TIC Awards e un palco in Piazza Europa nel villaggio dello street food

Tra le novità dell’edizione 2024 del festival, il TIC Awards. Gli studenti delle scuole superiori ternane, nello specifico, stabiliranno quale creator o influencer riceverà un riconoscimento per la sua attività di divulgazione e sensibilizzazione.

Poi un palco in piazza Europa per talk e concerti, all’interno di un villaggio dello street food allestito da Warsteiner in partnership con Vitamina C. In Piazza Europa e in Piazza della Repubblica sarà possibile gustare le migliori specialità culinarie accompagnate da una selezione di birre Warsteiner.

L’impatto sull’economia: “Il TIC Festival è un evento fantastico”

Positivo, ovviamente, l’impatto sull’economia ternana. “Il TIC Festival è un evento fantastico, qualcosa che va oltre l’amministrazione ordinaria”, dichiara Andrea Pucci dell’omonima macelleria, supporter dell’evento. “Terni, in questi giorni, diventa un centro di grande interesse: arrivano influencer e creator dall’Italia. Per me è un’occasione per incontrare personaggi con cui sono in contatto nell’arco dell’anno, che vengono anche nel mio locale”.

Umbria for the Future

Il TIC Festival è organizzato da Umbria for the Future, un’associazione culturale fondata da giovani uniti dalla passione per il territorio e per la comunicazione digitale, che aspirano a una rivoluzione culturale attuata da influencer e creator, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni.

