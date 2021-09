Al via il “massamARTana festival”, inaugurazione all’insegna di Dante Alighieri - Tuttoggi

Riprende l’attività del Teatro comunale Consortium di Massa Martana con l’inaugurazione del “massamART festival” dedicato a Dante

Nel rispetto delle normative anti Covid, domani 4 settembre alle ore 21, riprende l’attività del Teatro comunale Consortium di Massa Martana con l’inaugurazione del “massamART festival”.

La kermesse promossa dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con produzione “Magazzini Artistici” e l’Associazione “pianofort&voce”, apre con “I Quattro Canti”, viaggio nell’Inferno di Dante con Riccardo Leonelli e Germano Rubbi. Il secondo appuntamento è in programma il 7 settembre con “My Brillant Divorce” di Geraldine Aron, traduzione Carlo Emilio Lerici, con Francesca Bianco, commedia brillante che ci parla di come sopravvivere con ironia ad un divorzio e di come si può reinventare la propria vita, da single a 50 anni. Il 16 settembre, Florian Metateatro presenta Gianni De Feo ne “La fine del mondo”, concerto per Charles Aznavour, testo di Roberto Russo, Direzione Musicale e Pianoforte Giovanni Monti, Scene e Costumi Roberto Rinaldi.

Gran finale il 26 settembre con “Cioccolato all’arancia”, spettacolo di e con Martina Gatto, regia di Dafne Rubini.