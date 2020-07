Al via ad Orvieto la tre giorni di “Tramercato”, mercato dei produttori locali - Tuttoggi

Una tre giorni – da venerdì 10 a domenica 12 luglio– di “buone azioni di comunità” per rimettere in moto un piccolo mondo ancora disorientato dal lungo confinamento per via dell’emergenza Covid-19.

Ad allestire motori e ingranaggi i gruppi di lavoro di “Trame di Comunità”, il progetto di innovazione sociale che ha per base il costituendo “Lo Scalo Community hub” di Via Sette Martiri.

L’iniziativa

L’ iniziativa nasce attorno a “Tramercato”, il mercato rionale dei produttori locali, in programma presso i giardini pubblici di Orvieto Scalo (adiacente via Monte Terminillo) sabato 12 luglio dalle 9.00 alle 12.00.

E poiché non di solo pane vive l’uomo, accanto al mercato cominceranno a fiorire, da venerdì 10 luglio, altre iniziative dedicati ai grandi e ai piccoli: laboratori ludici ed educativi, convivi informali con musica dal vivo, passeggiate per ragionare e immaginare, trekking a piedi e in mountain bike, “corvée di cittadinanza”, bibliobus e cinema all’aperto.

La location

Si farà tutto tra Orvieto Scalo e il tratto urbano del Paglia, luoghi particolarmente predisposti all’esercizio dell’immaginazione e dell’innovazione sociale.

Luoghi “vuoti” – aree verdi e agricole più o meno frequentate, sponde del fiume, percorsi quasi dimenticati – la cui possibile rigenerazione urbana passa per la ricomposizione delle comunità che li abitano e vivono.

La tre giorni di “Trame” è quindi un primo atto di una lunga sequenza di interventi di innovazione urbana e sociale destinati a ricomporsi stabilmente all’interno del Community hub.

Un centro che, in maniera analoga a quanto accade nelle più avanzate città europee, oltre a erogare servizi di welfare vuole essere un fulcro di comunità per favorire la costruzione di relazioni con i gruppi locali e che attivano la società nella co-produzione, nella co-creazione di servizi pubblici.

Il Programma

venerdì 10 luglio

Orvieto Scalo – Giardini pubblici Via Monte Terminillo

Ore 9.30 – 12Corvè di cittadinanza: – pulizia area mercato –collocazione segnaletica viaria – restauro del gazebo in legno – rigenerazione buca della sabbia a cura del Gruppo Scout Orvieto, di Val di Paglia bene comune e di Comitato Peglia Pulito Info: Lorenzo 351 6139670

Ore 15.00 – 18.00 Fermata del Bibliobus Le tante dimensioni del libro e della lettura

a cura di Coop. Soc. Il Quadrifoglio. Con la partecipazione di: Lettori portatili, Nuova Biblioteca L.Fumi

Ore 18.15 – 20.00 “Lo Scalo tra mezza collina e il fiume”

passeggiata integrata e “patrimoniale”

a cura di Majorana e di Tartaruga xyz. Info: Paola 320 1560416

Ore 21.30 Il grande cinema sotto casa, Serafino di Pietro Germi a cura di Collettivo Teatro Animazione Info: collettivo.teatro.animazione@gmail.com

sabato 11 luglio

Mercato rionale dei produttori Locali

Orvieto Scalo / Area verde Via Monte Terminillo

Intervalli Clownèe

a cura di Collettivo Teatro Animazione

Canne plastiche

Laboratorio dimostrazione di utilizzo dell’Arundo Donax nella creazione di allestimenti artistici en plein air a cura di Canyaviva Info: ilcerquosino@gmail.com

Ore 10.15 – 11.00 e 11.15 – 12.00 Dal suolo al frutto: simbiosi tra geologia e agricoltura nel territorio orvietano

Laboratorio per bambini 6-12 anni.

Durata 40’ a cura di Condotta Slow food Orvieto e Istituto Agrario di Fabro

Info: Claudia 328 8594567

Ore 18.00 – 19.30 Tocca, annusa, mangia e …

Laboratorio multisensoriale sugli alimenti per la coppia bambino-genitore, a cura di No-GAP, durata un’ora e mezza su prenotazione

Info: Laura 340 1280217 community@no-gap.org

Ore 19.30 Semo venuti “a veglia” convivio informale: sbocconcellature di pane e musica

a cura di Radio Orvieto web e “tramercatanti”

Info: Giacomo 320 021668

domenica 12 luglio

Tratto urbano del Paglia / Polo scolastico

Ore 8.15 Dal fiume alla selva trekking in mountain bike verso Villalba

pranzo alla Baita di Villaba rientro in autonomia. a cura di O.A.S.I. di comunità – Petit Tour

Info: Massimo 347 1454728

Erik 328 7326724

Ore 9.00 – 11.30 Pescata in compagnia sul laghetto del Parco fluviale

a cura di Lenza orvietana

Info: info@lenzaorvietana.it

Ore 9.00 – 11.30 Con i sassi, la terra e le piantine Laboratorio ludico di Land Art

a cura di Unione Rugby Orvieto e Val di Paglia bene comune

Info: Patrizia 348 2770673

Marco 329 9348103

Ore 9.30 – 11.00 Oltre la passerella e il laghetto, una finestra sull’ecosistema fluviale e la biodiversità ripariale

passeggiata patrimoniale verso il Parco agricolo fluviale

a cura di CNR – IRET Info: Marco Lauteri, CNR-IRET, marco.lauteri@cnr.it

Ore 11.15 – 12.30 Conoscenza, prevenzione, ideazione Conversazione sul Parco agricolo e fluviale del Paglia

a cura di Unione Rugby Orvieto e Val di Paglia bene comune

Info: Patrizia 348 2770673

Marco 329 9348103

Le iniziative di “Tramercato” sono a cura di Comunità Rurale diffusa, Condotta Slow food Orvieto, Oasi agricola GAS, SOS Rosarno, Associazione Piano Terra, Istituto Agrario di Fabro