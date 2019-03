Al via a Bevagna, lavori alle reti idriche e del gas per mezzo milione di euro

Iniziano lunedì 11 marzo i lavori per la realizzazione di una nuova rete idrica e del metano nel centro di Bevagna. L’intervento oltre a rendere più efficienti i servizi e risolvere il problema delle rotture, garantirà un miglioramento dell’aspetto del centro storico grazie alla nuova pavimentazione istallata in tutto Corso Matteotti, che sarà omogena con quella di Corso Amendola. I lavori si prevede avranno una durata di sei mesi, salvo imprevisti,escludendo l’interruzione per le Gaite.

L’opera verrà realizzata lungo corso Giacomo Matteotti, proseguendo nella direttrice che dalla piazza principale attraversa tutta la parte nord del capoluogo.

L’intervento costerà complessivamente mezzo milione di euro ed è stato finanziato, per la parte idrica, con 233.000 euro dal Programma degli Interventi 2018-2019 del Servizio Idrico Integrato (approvato con Deliberazione n. 10 del 27/07/2018 dell’Assemblea di AURI) e per la parte gas metano, con 150.000 euro inseriti nel Piano Triennale degli Investimenti del gas 2019-2021 di Valle Umbra Servizi.

A queste cifre va poi aggiunto l’impegno economico del Comune di Bevagna per il rifacimento della pavimentazione che è di 123.750 euro.La progettazione degli interventi è stata curata dagli uffici tecnici della Valle Umbra Servizi, con la collaborazione dell’ufficio tecnico del Comune di Bevagna per la parte riguardante le pavimentazioni. Anche la direzione lavori sarà svolta dal personale della multiutility: direttore dei lavori è l’ing. Stefania Schiaroli, responsabile di progetto è il geom. Mauro Stramaccia, responsabile dei lavori è l’ing. Bruno Papini. L’impresa che realizzerà l’intervento è la Moscariello Costruzioni Srl con sede legale a Melfi .

