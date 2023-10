Al TTG Travel Experience anche gli studenti del corso di laurea sul turismo - Tuttoggi.info

Esperienza formativa in trasferta per gli studenti del corso Laurea in Economia e Management del Turismo dell’Università di Perugia con sede ad Assisi, che hanno partecipato al TTG Travel Experience di Rimini.

Insieme al nuovo presidente del corso di laurea, professor Fabio Forlani, e accompagnati dal professor Simone Splendiani e dal responsabile organizzativo Pietro Ronca i ragazzi hanno visitato gli stand e in primis quello della Regione Umbria, accolti dalla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e dall’assessore regionale al Turismo Paola Agabiti e dal sindaco di Assisi Stefania Proietti, per un importante momento di confronto e anche in vista di possibile forme di collaborazione collaborazione.