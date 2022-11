Al Curi Perugia – Genoa: formazioni e dove vederla

Alle 15 il derby dei Grifoni: le scelte di Castori alla ricerca di punti salvezza e Blessin che deve puntellare la sua panchina

Una partita che rimanda a sfide in Serie A o in cui si decideva la promozione nella massima serie, quella tra Perugia e Genoa. Che però ora si affrontano con una classifica ben diversa tra i due grifoni: i rossoblu sono terzi e puntano il secondo posto; i biancorossi sono fanalino di coda. Una gara difficile per entrambi gli allenatori: Castori ha fame di punti per cercare di salvare il Perugia; Blessin deve provare a vincere per tenere il passo delle altre squadre che ambiscono alla promozione diretta in A e per salvare la sua traballante panchina.

Qui Perugia

Castori ha recuperato Dell’Orco e Strizzolo dagli acciacchi fisici. Oltre a Matos, che sta lavorando per il rientro, è assente il difensore Struna.