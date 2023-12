Al Curi il Cesena passeggia sulle macerie del Grifo (3-0) | Pagelle

Il cambio della panchina per ora non fa bene al Perugia, messo KO dagli ospiti che colpiscono anche due volte la traversa

Al Curi il Cesena passeggia sulle macerie del Grifo, affidato, dopo la sconfitta ad Arezzo, ad tecnico della Primavera, Formisano. Un cambio che, per ora, non ha dato i risultati sperati, neanche sul piano psicologico. E a poco servono gli alibi dell’assenza di Seghetti (l’attaccante più prolifico del Perugia, che però ad inizio stagione era un giovanissimo da far partire dalla panchina) e la forza della capolista.

Oltre ai soliti problemi in attacco (timidissimi segnali di vitalità dal solo Ricci), la difesa a tre schierata dal nuovo tecnico dei biancorossi è stata affettata dal Cesena come una lama sul burro, a cui si sono aggiunte le difficoltà nei duelli individuali. La passerella per i Grifoncelli è il segno di resa di una società che non ha più ambizioni.

Alla fine finisce 3-0 per gli ospiti, che vanno a segno due volte con Saber (poi risparmiato da Toscano) e con il nuovo entrato Berti e contano in tabellino anche due traverse, oltre a varie occasioni per il poker.

Neanche sul piano del carattere, dopo i primi minuti che avevano almeno fatto sperare di vedere un Grifo tirare fuori gli artigli, questo Perugia ha onorato la memoria di Carlo Giulietti.

La partita

11′ pt Inizia benino e in modo aggressivo il Perugia, ma è il Cesena a rendersi pericoloso con Kargbo, sul quale para Furlan.

15′ pt TRAVERSA CESENA Gli ospiti sfiorano il vantaggio con Corazza, che colpisce la traversa sul servizio di Kargbo.

18′ pt GOL CESENA SABER Sul pallone messo all’indietro da Kargbo, Donnarumma gioca bene per Saber che calcia, battendo Furlan con la deviazione di Vulikic.

33′ pt Erroraccio di Paz, che consegna il pallone a Kargbo, fermato da Furlan.

39′ pt GOL SABER Il Cesena raddoppia ancora con il tunisino, che mette in rete il pallone respinto da Furlan sulla giocata di Kargbo. Il guardalinee aveva alzato la bandierina, ma il numero 10 del Cesena era tenuto in gioco da Dell’Orco. Perugia alle corde.

47′ pt Il Perugia reclama il rigore per un tocco sul braccio di una maglia bianca sul pallone calciato da Matos, ma l’arbitro fa proseguire. Sul ribaltamento di fronte Dell’Orco è costretto a fare fallo per fermare l’ispiratissimo Kargbo e si prende il giallo.

48′ pt ANCORA TRAVERSA CESENA Prima della fine del primo tempo il Cesena sfiora la terza rete. Sulla punizione calciata da Donnarumma, Prestia colpisce di testa, il pallone si stampa sulla traversa.

48′ pt FINISCE IL PRIMO TEMPO 0-2 Perugia inguardabile al cospetto di un Cesena che ha anche colpito due traverse e creato altre occasioni, oltre alle due reti.

4′ st Sul corner Perugia pericoloso, Pisseri si salva.

5′ st Saber sbaglia da buona posizione la possibile tripletta.

13′ st Kargo prova a sorprendere Furlan calciando da centrocampo, la palla esce non di molto.

14′ st Ci prova Ricci, Pisseri neutralizza senza troppi problemi.

20′ GOL CESENA, BERTI Proprio due dei neo entrati confezionano il tris, con Berti che arriva puntuale all’appuntamento col pallone servito dalla destra da Shpendi.

25′ st Formisano fa fare esperienza ai suoi giovani: dentro Viti e Polizzi. E’ il segno dello stato in cui è il Perugia.

35′ st Ancora Prestia pericoloso di testa sulla punizione calciata da Donnarumma.

50′ st PERUGIA – CESENA FINISCE 0-3

Tabellino e pagelle

Perugia – Cesena 0-3

18′ e 39′ pt pt Saber (C), 20′ st Berti (C)



Perugia: Furlan 6, Morichelli 4 (1′ st Mezzoni 5.5), Vulikic 4.5, Dell’Orco 4.5 (25′ st Viti sv), Paz 4, Kouan 5, Bartolomei 4.5 (16′ st Cudrig sv), Bozzolan 5, Santoro 4.5, Matos 5 (42′ st Lomangino), Ricci 5.5 (25′ st Polizzi sv). All. Formisano 5.

Cesena: Pisseri 6, Pieraccini6.5, Prestia 7, Silvestri 6.5, Adamo 7 (28′ st Pierozzi sv), Varone 6.5 (15′ st Berti 7), De Rose 6.5, Donnarumma 7, Saber 7.5 (15′ st Francesconi 6), Kargbo 8 (38′ st Ogunseye sv), Corazza 6.5 (15′ st Shpendi 6.5). All. Toscano 8.

Arbitro Galipò di Firenze.

(a seguire servizio completo)