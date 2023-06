"Aiuto, ci sono i ladri in casa di mia madre" due giovanissimi sorpresi nel seminterrato e arrestati - Tuttoggi.info

Tentato furto in pieno giorno a Città di Castello da parte di un 18enne e un 19enne, nella stessa casa due giorni prima era avvenuto un altro colpo | I giovani sono stati sorpresi con un medaglione appena rubato, sono ora ai domiciliari

Sono stati sorpresi nel seminterrato di un’abitazione di Città di Castello, mercoledì pomeriggio (14 giugno), senza riuscire a fornire una benché minima motivazione sulla loro presenza. Anche perché di fatto ve n’era solo una…

I due giovanissimi – un 19enne e un 18enne di origini straniere – erano stati notati dalla figlia della padrona di casa proprio mentre stavano scavalcando la recinzione della sua proprietà e ha pensato bene di chiamare la Polizia. Anche perché, appena due giorni prima, nella medesima abitazione era già stato perpetrato un furto con i ladri entrati dalla finestra.

Gli agenti del 113, dopo aver beccato i ragazzi nello scantinato, li hanno così sottoposti a perquisizione: guarda caso uno di loro, all’interno di un marsupio, aveva un medaglione appartenente al padre della donna.

Accompagnati in Commissariato per le attività di rito, i due giovani sono stati arrestati in flagranza per il reato di tentato furto in abitazione e, su disposizione del Pubblico Ministero, sottoposti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.