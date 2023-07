"Aiuto ci stanno stuprando", si indaga su violenza di gruppo in un centro sportivo - Tuttoggi.info

In corso le indagini della polizia sulla presunta violenza sessuale nei confronti di due ventenni a Ponte San Giovanni

Sono in corso le indagini della polizia per individuare i giovani che nella notte scorsa a Perugia si sarebbero resi protagonisti di una violenza sessuale di gruppo ai danni di due ragazze, una 20enne ed una 24enne. L’episodio ha visto come teatro un centro sportivo di Ponte San Giovanni e a dare l’allarme è stata una delle due donne, che è riuscita a telefonare – senza farsi notare – al numero unico di emergenza.

I ragazzi, però, si sarebbero poi accorti dell’arrivo delle forze dell’ordine, scappando. All’arrivo della polizia, infatti, sul posto erano rimaste solo le due ragazze. Agli agenti hanno dunque raccontato che, insieme ad un amico, quella sera erano andate ad una festa nella periferia di Perugia. Qui avevano incontrato alcuni conoscenti. Al momento di andare via, questi ultimi – all’incirca 8, alcuni italiani ed altri di origini straniere – con il pretesto di accompagnarle a prendere il treno, le avevano portate appunto in un centro sportivo di Ponte San Giovanni. Approfittando della situazione e dello stato di alterazione dovuto all’abuso di bevande alcoliche di una delle vittime, avevano iniziato a palpeggiarle e ad abusare sessualmente una delle due. Terrorizzata, l’altra giovane era appunto riuscita a chiamare le forze dell’ordine. Nel frattempo, però, gli uomini erano fuggiti.

Le due ventenni sono state quindi accompagnate in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso, quindi si sono recate in Questura per sporgere formalmente querela. Facendo così partire gli approfondimenti investigativi della squadra mobile di Perugia, coordinata dalla locale Procura.

