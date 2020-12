Aiutiamo Andrea, Riccardo Leonelli invita tutti alla maratona di solidarietà in diretta Facebook - Tuttoggi

"Anche Scrooge è diventato buono" per aiutare Andrea

Da domenica 20 a giovedì 24 dicembre, ossia per 5 serate consecutive, l’attore e regista ternano Riccardo Leonelli, proporrà in diretta Facebook una maratona di solidarietà “Anche Scrooge è diventato buono”.

Tutte le sere, alle 21, andrà in onda una parte del racconto, tranne la Vigilia di Natale, in cui verrà lanciata la puntata, alle 23, poche ore prima della Notte Santa.

Aiutiamo Andrea

“Questa operazione nasce per due ragioni – spiega Riccardo Leonelli – raccontare il vero senso del Natale ai bambini di tutto il mondo (destinatari privilegiati del racconto di Dickens) e aiutare un bambino della nostra città di Terni, vittima di burocrati senza rispetto e incapaci di amare, che in questo momento ha un immenso bisogno del nostro aiuto: Andrea Mastrogiovanni”.

Ecco cosa fare

“Se vorrete assistere e far assistere i vostri bambini alla diretta di Scrooge – è l’invito di Leonelli – vi chiedo soltanto di fare una libera offerta alla famiglia di Andrea Mastrogiovanni. La visione delle puntate sarà ovviamente gratuita, ma un piccolo gesto di solidarietà non può che allargare il nostro cuore in questi tempi difficili.

Se anche Scrooge può diventare buono, noi cosa stiamo aspettando?

Grazie di cuore per quello che farete e buon Natale a tutti”.

Ecco come donare

c/c postale: 1905558 intestato a: Associazione “I Pagliacci”

IBAN: IT21 Y076 0114 4000 0000 1905 558

Causale: donazione liberale UNITI PER ANDREA

Cod. fiscale 5×1000: 91055840556