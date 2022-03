“Aiutateci ad aiutare” l’appello di Hope&Help per i profughi ucraini

L’appello arriva da uno dei fondatori di “Hope&Help”, associazione no profit già attiva in Moldavia, che di è subito attivata per aiutare i profughi ucraini

L’appello arriva da uno dei fondatori di “Hope&Help”, associazione no profit nata con l’intento di migliorare le condizioni di vita delle persone più disagiate, con disabilità e con una attenzione particolare ai bambini.

La situazione in Ucraina, complice anche la vicinanza geografica (l’associazione nasce in Moldavia), non ha lasciato indifferenti i volontari di “Hope&Help” che hanno fatto dell’aiuto al prossimo un mantra.

Da subito si sono infatti attivati per dare sostegno e supporto ai profughi che stanno trovando riparo dagli orrori della guerra proprio in Moldavia.

L’appello alla solidarietà

Nonostante gli sforzi in atto e l’impegno messo è difficile per i volontari far fronte alle spese necessarie. Si tratta infatti di acquistare beni di prima necessità indispensabile per chi fugge dalla guerra: dall’abbigliamento caldo per resistere al freddo dell’inverno, a servizi igienico-sanitari, medicinali e cibo. Una quantità di materiale non indifferente che dovrà poi essere trasportato, con ulteriori spese.

“Oggi ci ritroviamo ad affrontare una situazione critica – ha spiegato uno dei fondatori – se qualcuno volesse darci una mano noi saremmo felici di essere aiutati”.

Le attività dei volontari sono minuziosamente raccontate sulla pagina Facebook dell’associazione dove gli inviti alla solidarietà vengono maggiormente condivisi. Gli ultimi proprio in riferimento agli aiuti umanitari perché le spese sono troppe da sostenere e c’è molto lavoro da fare:

“Abbiamo lavorato tutti duramente per preparare impacchettare, spedire e accogliere gli aiuti arrivati dall’Italia per aiutare i profughi Ucraini. Un grande lavoro di squadra, un meraviglioso lavoro di gruppo. Ieri abbiamo finito a notte fonda. Ora distribuiremo tutto.

Il nostro obiettivo è svuotare il magazzino aiutando quante più persone possibile. Grazie a tutti voi che con le vostre donazioni ci state supportando in questo difficile momento. Grazie ai nostri volontari di Ghioltosu che hanno lavorato e stanno ancora lavorando per catalogare tutto e organizzare le consegne. Grazie a @vizirvasile che si è messo a disposizione per aiutarci con la raccolta e spedizione. Un grazie speciale a tutti i volontari di C.O.N.I.T.A. NAZIONALE, Associazione di Volontariato “ S.Giovanni De Matha”, Associazione “Trasparenza per Melito”, Protezione Civile Città di Aversa che hanno preparato il materiale lavorando senza sosta di giorno e di notte.

Il vostro impegno non ha eguali. Avete la nostra parola, non molliamo! Abbiamo bisogno di volontari con macchine per organizzare le consegne. Non siate timidi, fatevi avanti, scriveteci e mettetevi a disposizione. Uniti si vince!”

“Insieme si vince”

A trent’anni dalla costituzione della Repubblica della Moldova, la situazione economica del Paese è ancora instabile e difficoltosa. In particolare la zona sud, dove opera l’associazione, rurale e povera presenta delle situazioni al limite. In questo contesto l’associazione Hope&Help laica, senza fini di lucro e apolitica, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche e altre realtà associative con fine di utilità sociale, realizzando progetti tesi a migliorare le condizioni di vita delle persone più disagiate, con disabilità, con una attenzione particolare ai bambini.

Oggi, in una condizione di grande emergenza, non esita a mettersi a disposizione di chi ha imminente bisogno di aiuto.

Come contribuire

L’appello è rivolto a chiunque voglia contribuire. Questi i dettagli:

PAYPAL

Indirizzo: hope.aomd@gmail.com

Tipo di pagamento: familiari e amici.

Causale: profughi Ucraina in Moldova

CC ITALIANO

Iban IT46F0306909606100000070489

Beneficiario: CO.NI.TA.

Causale: profughi Ucraina in Moldova

CC MOLDAVO