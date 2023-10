Aggredito a bottigliate, locale chiuso per 30 giorni

Il provvedimento del questore dopo le botte a Fontivegge che avevano mandato in ospedale un giovane e portato all'arresto di un ecuadoriano

Chiuso per 30 giorni il locale a Fontivegge nei pressi del quale è avvenuta l’aggressione di un giovane, con una bottiglia, da parte di un ecuadoriano, arrestato.

Nella circostanza, identificate le parti, la Polizia di Stato intervenuta ha tratto in arresto l’aggressore per i reati a lui ascritti.

A dare esecuzione dal decreto del questore, che ha disposto la sospensione della licenza del locale, è stato il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale che ha provveduto alla notifica degli atti ed alla chiusura dell’attività.

Si tratta del secondo provvedimento di chiusura ex art. 100 T.U.L.P.S. emesso nei confronti dello stesso esercizio pubblico nell’ultimo anno. Lo scorso febbraio, infatti, per un episodio analogo, il questore aveva già sospeso l’autorizzazione dello stesso locale per un periodo di 30 giorni.