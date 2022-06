Aggrediscono con un tirapugni giovane in un locale, denunciati in 2

Aggressione con un tirapugni ai danni di un giovane in un locale della Media Valle del Tevere: denunciati in 2

Avrebbero aggredito un giovane addirittura con l’uso di un tirapugni: per questo due uomini, italiani, sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Todi.

L’intervento dei militari dell’Arma – quelli del Nucleo operativo e radiomobile e quelli della stazione di Deruta – è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì in un locale della media Valle del Tevere. Qui, infatti, era stata segnalata un’aggressione per futili motivi. Il giovane ferito è stato medicato al pronto soccorso dopo aver subìto lesioni giudicate guaribili in 8 giorni. I due presunti aggressori, perquisiti, sono stati trovati in possesso di un tirapugni che poi è stato sequestrato: per loro è scattato il deferimento a piede libero alla Procura della Repubblica di Spoleto. Uno dei due, inoltre, aveva della droga con sé ed è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.