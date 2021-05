Aggredisce personale Pronto soccorso e sfodera taglierino, denunciato 47enne - Tuttoggi

Pomeriggio movimentato, quello di ieri (29 maggio) al Pronto soccorso dell’ospedale civile di Terni, dove un 47enne originario dell’India, in evidente stato di ubriachezza, ha aggredito il personale sanitario.

L’uomo, una volta arrivati i carabinieri sul posto (chiamati dagli spaventati infermieri), avrebbe anche tentato di impugnare un taglierino, nascosto nei pantaloni, per difendersi dai militari.

Una volta riportata la calma per il 47enne, oltre al deferimento per il porto di armi, è scattata pure la denuncia per ubriachezza.