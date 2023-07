Aggredisce il gestore del locale con un casco: scatta Daspo Willy

L'uomo non potrà entrare o trovarsi nelle immediate vicinanze del locale in cui si è verificato l'episodio di violenza

La Polizia di Stato di Perugia ha emesso un DASPO “WILLY” nei confronti di un 41 che, lo scorso 17 luglio, era stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Foligno, intervenuti in un bar del centro per una violenta lite tra un dipendente ed un avventore. All’arrivo dei poliziotti, infatti, il 41enne stato trovato mentre era intento a colpire il rivale con un casco da motociclista.

Atto di grave allarme sociale

Durante il tentativo degli agenti di fermare la sua condotta violenta, aveva persino colpito uno dei poliziotti che aveva riportato delle lesioni. La misura di prevenzione personale è scaturita dall’attività di accertamento svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura che, in considerazione delle modalità con cui si era svolto il fatto e dell’allarme sociale creato tra i clienti del locale, ha ritenuto la condotta tenuta dall’uomo tale da determinare una situazione di grave pericolo e turbativa dell’ordine e la sicurezza pubblica.

Le restrizioni

Per questi motivi, al fine di tutelare tutte le persone che sono solite frequentare quei luoghi ed evitare che possano diventare teatro di nuovi scontri, il Questore della Provincia di Perugia, Giuseppe Bellassai, ha adottato il già menzionato provvedimento. Al destinatario della misura, per la durata di un anno, sarà vietato l’accesso al locale di pubblico spettacolo, nonché lo stazionamento nelle immediate vicinanze dello stesso. Queste misure di prevenzione, particolarmente importanti e incisive, rientrano nella categoria più ampia dei divieti di accesso ad aree urbane (DACUR). La violazione del provvedimento è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8mila a 20mila euro.