Agevolazioni Trasporto scolastico, da ora cumulabili con il Bonus del Governo - Tuttoggi

In funzione dell’applicazione del Bonus Trasporti da parte dell’azienda BusItalia, sono state aggiornate le modalità di richiesta di accesso al beneficio comunale.

Coloro che hanno un ISEE massimo di € 1.000,00 o sono detentori di legge 104/92 dovranno presentare la domanda presso le sedi dei CAF convenzionati con il Comune di Spoleto (l’elenco è scaricabile qui https://bit.ly/3QtEmRQ). Il Comune di Spoleto, acquisita la domanda di agevolazione, che può essere presentata esclusivamente per il trasporto presso la scuola di competenza, autorizza BusItalia al rilascio dell’abbonamento a tariffa agevolata (i moduli di domanda sono disponibili presso i CAF, gli istituti scolastici e sul sito del Comune di Spoleto https://bit.ly/3x6igyc).

Quattro sono invece le fasce previste per chi ha un ISEE superiore a € 1.000,00:da € 1.001,00 a € 3.000,00 l’agevolazione è del 65%; da € 3.001,00 a € 8.000,00 del 45%, mentre per coloro che hanno un ISEE compreso tra € 8.001,00 e € 25.000,00 la riduzione è prevista solo in caso di più figli (per il secondo figlio del 30%, per il terzo e successivi del 40%). Non sono previste agevolazioni o riduzioni per un ISEE superiore a € 25.000,00.

In questi casi, dopo aver scaricato online il Bonus Trasporti, bisognerà recarsi presso gli sportelli di BusItalia, all’interno della Stazione Ferroviaria di Spoleto ed acquistare l’abbonamento. Successivamente sarà possibile recarsi presso i Caf convenzionati con il Comune di Spoleto per richiedere l’agevolazione sull’abbonamento scolastico (dovrà essere utilizzato sempre il modello disponibile nei CAF, sul sito del Comune di Spoleto e presso gli Istituti Scolastici), che verrà applicata a rimborso della spesa sostenuta sulla base della percentuale di agevolazione concessa.