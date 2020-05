Aeroporto, confermata presidente Natalie Mostarda

Natalie Mostarda è stata riconfermata alla presidenza del consorzio dell’aeroporto Foligno-Spoleto per il triennio 2020-2022. Lo ha deciso l’assemblea dei soci che si è tenuta nei mesi scorsi durante la quale è stato approvato all’unanimità il bilancio dell’esercizio 2019, con un lieve utile, e quello preventivo del 2020. Durante l’incontro si è accennato al fatto che, al momento, non si evidenziano elementi che possano determinare cambiamenti sostanziali di operatività dello scalo, in attesa di un chiarimento con l’Enac per quanto riguarda la possibilità di addivenire ad un nuovo bando per l’area aeroportuale.

I soci presenti

Erano presenti, come soci, Umberto Nazareno Tonti (Oma Spa), Stefano Zuccarini (Comune di Foligno), Lucio Reato (Aeroclub Foligno). Assenti i rappresentanti dell’associazione industriali dell’Umbria e del Comune di Montefalco. Hanno partecipato alla riunione i consiglieri in carica Natalie Mostarda, Fernando Fucinese, Lucio Reato, Mario Belloni, Umberto Nazzareno Tonti.

Conferma all’unanimità

All’unanimità dell’assemblea dei soci il Consiglio di amministrazione ha deliberato per il triennio 2020-2022 che il Consorzio dell’aeroporto Foligno-Spoleto sia amministrato da un Cda composto da sei membri: Natalie Mostarda (presidente), Stefano Zuccarini, Umberto Nazzareno Tonti, Mario Belloni, Fernando Fucinese, Lucio Reato.