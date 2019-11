Consorzio aeroporto Foligno-Spoleto, Natalie Mostarda presidente

Trentatré anni, italo-francese, due lauree (una in scienze politiche, l’altra in giurisprudenza) all’Università La Sapienza di Roma, candidata (non eletta) al consiglio comunale di Foligno per la Lega. E’ Natalie Mostarda la nuova presidente del Consorzio aeroporto Foligno – Spoleto.

La giovane è stata eletta dall’assemblea ordinaria dei soci al posto di Salvatore Stella, dimessosi dalla carica a giugno scorso.

All’assemblea hanno partecipato i soci (Comune di Foligno, nella persona del sindaco, Stefano Zuccarini; Oma Spa, nella persona del presidente Umberto Nazzareno Tonti; Aeroclub Foligno nella persona di Lucio Reato, assenti Comune di Montefalco e Associazione degli industriali dell’Umbria), i consiglieri in carica Mario Belloni, Umberto Nazzareno Tonti, Fernando Fucinese, Lucio Reato (assenti giustificati il presidente Salvatore Stella e il consigliere Nando Mismetti) e la stessa Natalie Mostarda, invitata dal sindaco di Foligno.

Nel corso della riunione – in cui si doveva provvedere alla sostituzione del consigliere mancante e alla nomina del nuovo presidente – i consiglieri hanno chiesto al sindaco di Foligno di pronunciarsi dato che, negli anni, il Comune ha sempre ha avuto una rappresentanza in consiglio e la nomina del presidente è sempre stata fatta su designazione dell’Ente. Il sindaco Zuccarini ha proposto all’assemblea dei soci la nomina della Mostarda a presidente del Consorzio.

La nomina è stata deliberata all’unanimità dei presenti (in data 4 ottobre) e accettata dalla nuova presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza del consiglio, ovvero fino all’approvazione del bilancio dell’anno 2019.

