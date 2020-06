Addio a Marcello Cagnazzo, l'umbro più prolifico di sempre con oltre 700 gol - Tuttoggi

Oltre 700 gol in carriera. Basterebbe solo questo dettaglio per raccontare Marcello Cagnazzo, l’attaccante umbro più prolifico di sempre, scomparso all’età di 83 anni.

Fu protagonista in campo con le maglie di Perugia (la sua città), Foligno, Nestor ma soprattutto con quella del Gubbio, con cui conquistò anche una storica promozione in Quarta serie (senza sconfitte), osannato dal “Comunale di San Benedetto” e dall’allora patron Pietro Barbetti.

Nella Città dei Ceri segnò ben 65 gol in tre anni (dal 1964 al ’68), scolpendo nella pietra il record di marcature di tutti i tempi della società rossoblu, mai battuto dagli anni ’60 a oggi.

Centravanti di razza, con il fiuto del gol e rare doti balistiche, Marcello Cagnazzo fu anche capace di segnare, in una sola stagione di Eccellenza, ben 38 reti in 24 partite, primato mai superato in questa categoria. I funerali si terranno domani, lunedì 29 giugno, nella sua Perugia.