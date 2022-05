Addio a Lidia Perioli Cesaroni, storica commerciante tifernate - Tuttoggi

Il cordoglio del sindaco “Perdiamo un esempio di donna, madre e lavoratrice, persona buona, forte, sempre gentile e sorridente, punto di riferimento per generazioni di tifernati”

E’ scomparsa in queste ore Lidia Perioli Cesaroni, storica commerciante di Città di Castello, per decenni punto di riferimento di generazioni di tifernati nel negozio di elettrodomestici e materiale elettrico in via Sant’Antonio.

Il sindaco ha voluto esprimere ai figli, Marco e Paolo Cesaroni, e a tutti i familiari, il profondo cordoglio e la vicinanza dell’amministrazione comunale: “Con Lidia Perioli perdiamo un esempio di donna, madre e lavoratrice, una persona buona, forte, sempre gentile e sorridente, che mancherà a tutti coloro che l’hanno conosciuta e le hanno voluto bene”.