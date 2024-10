Addio al "Ternano" Vincenzo Manni, per 54 anni è stato il pizzaiolo dei tifernati - Tuttoggi.info

Un pezzo di storia che se ne va. Questa mattina (30 ottobre) ci ha lasciato all’età di 87 anni Vincenzo Manni, titolare della storica pizzeria al taglio di Corso Vittorio Emanuele a Città di Castello, “Pizza Express” ma per tutti “il Ternano”.

Vincenzo, insieme alla moglie Stefania Febino, aveva chiuso i battenti nel 2022 dopo ben 54 anni di attività ininterrotti. Originario di Terni, iniziò ad impastare lievito e farina nel lontano 1962 a Roma, per poi trasferirsi a Città di Castello quasi per caso, dove aprì appunto la “Pizzeria Express” il 15 ottobre del 1967.

Tifosissimo della Ternana (non ci sono dubbi sulle origini del suo soprannome), ha sempre esibito in negozio bandiera e foto ricordo della mitica promozione in serie A dei rossoverdi di Corrado Viciani nel 1972, accanto a quella biancorossa del Città di Castello, di cui per lungo tempo, grazie all’amicizia del compianto storico del calcio tifernate Siviero Sensini, ha continuato ad avere l’abbonamento in tasca.

I funerali di Vincenzo Manni si terranno giovedì 31 ottobre (ore 14.30) nella chiesa di Santa Maria Maggiore, a poco più di 100 metri da quella che è stata la sua bottega per oltre mezzo secolo di vita. Alla famiglia vanno le condoglianze della nostra redazione.