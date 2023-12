Ad un mese dalle dimissioni Gabriele Damiani torna in giunta "Atto di responsabilità" - Tuttoggi.info

L'assessore allo Sport e Turismo finirà la legislatura, sindaco e socialisti non hanno trovato una figura che potesse sostituirlo e hanno deciso per il ritorno "La cosa più seria e responsabile da fare"

Ad un mese esatto dalle sue dimissioni – era il 3 novembre -, nonostante le avesse giudicate “definitive e irrevocabili”, Gabriele Damiani rientra in giunta e si riprende il posto di assessore allo Sport e Turismo.

L’ufficialità è arrivata questa mattina (4 dicembre) con il sindaco di Gubbio Filippo Stirati che ha annunciato di aver riassegnato le deleghe al suo uomo fidato per “un atto di responsabilità nostra e sua, dato che non ci sono mai stati problemi politici di alcuna natura“. L’assessore, peraltro, nei confronti di sindaco e giunta avevo espresso sempre e solo apprezzamenti.

Questa è stata la decisione presa dal primo cittadino insieme alle componenti politiche socialistiche (quelle che appunto fanno riferimento a Damiani) anche perché al momento non sarebbero esistite (e non esistono) le condizioni per poter indicare una nuova figura di assessore a 5-6 mesi di distanza dalla conclusione della legislatura.

“La cosa più utile, seria e responsabile da fare – sottolinea infatti Stirati – era e rimane quella di affidare le deleghe a colui con il quale si è effettuato un percorso di chiarimento serenamente. Credo quindi che ci siano tutte le condizioni per tornare ad una situazione perfetta dal punto di vista dell’assetto e operativa da tutti i punti di vista, fermo restando che l’operatività non è venuta mai meno”.