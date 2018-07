Ad Assisi torna Cambio Festival: presentato a Beviglie il programma dell’edizione 2018

Passeggiate tra i castelli, concerti, cinema, street food e dj set: torna Cambio Festival 2018, che da quest’anno – come ha tenuto a sottolineare Francesco Raspa, presidente dell’Associazione culturale Ponte Levatoio che organizza la manifestazione – realizza, a quasi vent’anni dalla prima edizione, il sogno di coinvolgere i castelli del contado assisano, valorizzando un patrimonio storico e artistico di inestimabile valore, spesso poco conosciuto e frequentato. La rassegna, in scena dal 31 luglio al 5 agosto, coinvolgerà non solo il Castello di Cambio, ma anche Petrata, Beviglie, Sterpeto e San Gregorio.

Soddisfatta per la scelta di rendere ‘itinerante’ Cambio Festival è il sindaco Stefania Proietti: “Portare Cambio Festival nei luoghi che appartengono alla nostra storia è l’inizio di un percorso che negli anni a venire, sono certa, consentirà una riscoperta delle antiche mura che rappresentavano il nucleo della vita medioevale”, le parole del sindaco di Assisi.

“Abbiamo assistito alla nascita di questo progetto – dichiara Franco Cicogna, ceo di Pegaso 2000, da sempre main sponsor della rassegna – e con costante partecipazione, ne abbiamo sostenuto la crescita anno dopo anno, entusiasti del crescente consenso di pubblico avuto. Con orgoglio abbiamo accompagnato Cambio Festival nel perseguire il proprio sogno: tradurre l’impegno, la competenza, la passione per la musica e per l’arte in uno spettacolo di grande bellezza e poesia, che tocchi l’anima di qualunque spettatore abbia l’opportunità di prendervi parte”.

Cambio Festival 2018 parte il 31 luglio dalle 19.30 (ingresso gratuito) con la passeggiata nelle colline tra i Castelli di Tordibetto e Beviglie, dove la passeggiata si concluderà con street food a cura della Pro loco di Tordibetto, dj set con Michele Capece (di Cap), e performance dei Jazz Glazz (indicativamente dalle 21.30). Il primo agosto è la volta del concerto (alle 19.45, ingresso libero) di Alessandro Quarta 5et “Plays Astor Piazzolla”; previsto un servizio drink & food nei gazebo; al termine del concerto DJ Set con Max P e Franco B. Il 2 e il 3 agosto, sempre alle 21.45 al Castello di Cambio a Palazzo di Assisi, tocca a Tosca con “Appunti musicali dal mondo” (ingresso 20 euro; info e prenotazioni 335 5621384 / cambiofestival@gmail.com) e a Dalia Lazar con Ludwig Van Beethoven. Entrambi gli eventi sono a pagamento.

Il 4 agosto a Palazzo di Assisi (dalle ore 21, ingresso libero), torna Cambio Off, con le esibizioni di Abo, Diraq, Grandi Insegne e Miptera: Al termine del concerto, dj set con dj Cap. Infine, il 5 agosto 2018 dalle 18.45 è la volta di Cambio Cocktail, una serata in mano ai tre dj storici della piazzetta, ovvero Max P, Franco B e Cap; previsto anche il concerto dei Drive! (Giovanni Guidi, Joe Rehmer e Federico Scettri) e il dj set di una vera leggenda della club culture italiana, Sauro Cosimetti: dalle 19 e fino a tarda notte Street Food e ristoro nella suggestiva piazzetta del Castello Figli di Cambio. Non mancherà l’arte, con la mostra Chroma, opere di Fuderno, Cristiano Giustozzi e Mario Bizzarri.

Stampa