Ad Assisi apre in anteprima mondiale la mostra The Canticle - Tuttoggi.info

“Nel cuore della creazione, l’umanità in equilibrio con gli elementi. Lì, abbiamo immaginato la presenza dello spettatore, avvolto in un flusso immersivo di immagini e musica creati per trasmettere un senso di pace e bellezza. Il messaggio senza tempo del Santo di Assisi è interpretato attraverso linguaggi e la tecnologia di oggi”: si riassume così per gli organizzatori il senso di “The Canticle – An immersive experience into St. Francis’ celebration of life and peace”, la mostra, in programma nello storico sito medievale di Palazzo Monte Frumentario di Assisi dal 25 luglio al 31 dicembre 2024, ideata per celebrare l’800esimo anniversario del completamento del Cantico delle creature di San Francesco del 1225 d.C. Un progetto unico, in anteprima mondiale, che sarà portato in altre location a partire da una delle città gemelle di Assisi: San Francisco.

La mostra, frutto di una collaborazione internazionale italo-statunitense tra il compositore musicale André Ripa e il direttore creativo Stefano Casertano, sarà inaugurata giovedì 25 luglio alle ore 11 alla presenza degli ideatori e delle istituzioni. La voce che accompagnerà questo viaggio sarà quella del perugino Frate Alessandro Brustenghi, religioso e tenore italiano dell’Ordine dei Frati minori, primo frate ad aver firmato un esclusivo contratto discografico con una delle principali etichette discografiche mondiali, la Decca Records della Universal Music.

All’inaugurazione saranno presenti André Ripa, Stefano Casertano, Frate Alessandro Brustenghi ed alcuni rappresentanti delle istituzioni, tra cui la padrona di casa la sindaca di Assisi, Stefania Proietti. La mostra aprirà al pubblico il pomeriggio stesso a partire dalle ore 14,30 alle 19,30. Per info: canticoexperience.com.

Luogo: Assisi