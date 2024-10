Ad Anghiari tutto pronto per L'Intrepida 2024, quasi 800 gli iscritti - Tuttoggi.info

Tutto pronto ad Anghiari per l’edizione 2024 de L’Intrepida. La cicloturistica non competitiva su bici d’epoca si svolgerà domenica 20 ottobre con partenza alle ore 8.45 da Piazza Baldaccio.

Venerdì 18, alle ore 21, si anticipa con “Aspettando L’Intrepida”, serata dedicata al ciclismo e alla sua storia al Teatro di Anghiari, grazie alla collaborazione con la Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Saranno presenti il giornalista e scrittore Beppe Conti, l’ex professionista Michael Rogers e l’ex “corridora” Morena Tartagni. A loro sarà consegnato il PremioIntrepido2024. Prenotazione del posto gratuito nel sito www.teatrodianghiari.it

Sabato 19 ecco invece la pedalata ciclo-gastronomica, visite guidate, mercatini d’epoca, L’Intrepidina per bambini, l’esposizione di bici di Moreno Bianchini e una festa a ritmo di musica con Niki Dj, ovviamente con ottimo cibo presso lo stand gastronomico dell’Associazione Pro-Anghiari.

Il giorno clou sarà, come detto, domenica 20 ottobre con l’arrivo dei ciclisti alle prime luci dell’alba, l’attesa per il via, le note dell’Inno Nazionale Italiano suonate dalla Banda della Filarmonica P. Mascagni e, alle 8.45 in punto, la partenza degli intrepidi che poi animeranno i tre percorsi, pedalando sulle strade bianche della Battaglia di Anghiari, ammirando paesaggi meravigliosi e gustando le prelibatezze degli otto ristori d’epoca – Pieve di Micciano, Ponte alla Piera, Castello di Galbino, Castello di Sorci, Felcino Nero, Cagnano, Lippiano e Citerna – dove potranno rifocillarsi e gustare le prelibatezze del territorio: dai crostini neri toscani ai dolci della tradizione anghiarese passando per la polenta e il classico vinsanto..

Il numero dei partecipanti si avvicina già a quota 800, un dato di grande spessore ma non definitivo, visto che ci si può ancora iscrivere online fino a giovedì 17 ottobre alle ore 14 su www.lintrepida.com e nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 – di persona – ad Anghiari, presso la sede della Misericordia (parte bassa di Corso G. Matteotti).

Domenica per chi non pedala c’è la possibilità di partecipare alla “Camminata con L’Intrepida” organizzata dalla sezione CAI di Sansepolcro, mentre alle ore 15.30, in Piazza IV Novembre, si terrà la seconda edizione di “Barbology” (storie di barba), Concorso Hipster & Moustache.

I percorsi de L’Intrepida saranno come sempre tre: corto (42 km), lungo (85 km) e intrepido (120 km). Tracciati spettacolari che permetteranno ai partecipanti di pedalare sulle strade che il 29 giugno 1440 furono teatro della Battaglia d’Anghiari, toccando paesi in cui sono nati Piero della Francesca e Michelangelo.

L’Intrepida è aperta – per il percorso lungo e intrepido – solo ai ciclisti muniti di tessera in regola o di certificato medico per attività sportiva agonistica per ciclismo come previsto dal regolamento, mentre per il percorso corto (da 42 km) è sufficiente il certificato medico per attività sportiva non agonistica. Tutti i ciclisti dovranno presentarsi con bicicletta storica da corsa costruita prima del 1987 (telaio in acciaio, leve del cambio sul tubo obliquo del telaio, pedali con fermapiedi, cinghietti e passaggio dei fili dei freni esterno al manubrio) e abbigliamento consono.