Ad Amelia un weekend con “Amerinolio 2024”  - Tuttoggi.info

Il 16 e il 17 novembre prossimi Amelia ospiterà “Amerinolio 2024”, evento inserito nel programma di Frantoi Aperti in Umbria.

Le due giornate saranno dedicate alla scoperta delle radici secolari della tradizione olivicola locale, in particolare all’olio Rajo, simbolo di eccellenza e autenticità del territorio. Il programma prevede un’esperienza immersiva tra natura, cultura, gastronomia e intrattenimento.

Sabato 16 novembre

Il 16 novembre apriranno il mercato a Km Zero e “Amerino Tipico” nel Chiostro di San Francesco. Dalle 10.00 alle18.00, inoltre, i visitatori potranno partecipare a visite ai frantoi, con navette gratuite che partiranno da Porta Romana.

Nel pomeriggio, dalle 15.30, presso l’Archeospazio del Museo Archeologico i ragazzi tra i 10 e i 13 anni impareranno, da un maestro canestraio, la tecnica base dell’intreccio. E a partire dalle 16.30, presso la Domus Romana di Palazzo Venturelli, sarà possibile degustare l’Olio Amerino.

Domenica 17 novembre

Domenica 17 novembre, invece, un trekking tra gli ulivi secolari del Rajo: il percorso, di circa 6,5 km, condurrà i partecipanti alla scoperta di un territorio unico tra Fornole e Montecampano. Durante l’escursione un concerto immersivo tra gli ulivi e un pranzo organizzato da Amerino Tipico. Contemporaneamente, nella Sala Boccarini avrà luogo Olea Dulcis Dop, un evento organizzato da Witaly di Lorenza Vitali e Luigi Cremona.

Nel pomeriggio, alle ore 15.30, Olea Dulcis Pop – Bake Evo: una sfida culinaria in cui casalinghe e casalinghi, selezionati tramite contest sui social, si cimenteranno nella preparazione di dolci a base di olio EVO. Un imperdibile show cooking dello chef Tommaso Foglia, noto giudice di Bake Off Italia, completerà l’esperienza, regalando al pubblico nuove idee per l’uso dell’olio EVO in cucina. I dolci saranno valutati da una giuria di influencer ed esperti.