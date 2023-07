Accoltellato 17enne di Perugia dopo rissa a Riccione - Tuttoggi.info

Accoltellato giovane perugino, era in vacanza con gli amici a Riccione. Notte Rosa da incubo per il 17enne che è finito in ospedale

Prima le parole, poi la rissa e, infine, è spuntato un coltello durante la Notte Rosa, in programma anche nello scorso weekend a Riccione. Non è ancora chiaro il motivo per il quale due gruppi di giovanissimi si siano affrontati, intorno alle 3 di notte tra sabato e domenica 9 luglio a piazza Curiel, ma l’epilogo è stato drammatico. Forse l’abuso di alcool, qualche parola di troppo ed è scoppiata la violenta rissa, nell’ambito della quale un 17enne di Perugia è stato accoltellato.

Rissa a Riccione, accoltellato 17enne di Perugia

Il 17enne, colpito dal fendente, ha iniziato a perdere copiosamente sangue e subito è stato allertato il 118: i sanitari, giunti sul posto, hanno prestato le prime cure in loco al giovane ferito, per poi trasferire il minore all’ospedale “Bufalini” di Cesena, dove verrà sottoposto a intervento chirurgico. Da quanto è stato possibile apprendere, il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.

foto archivio