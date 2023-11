Accoltellamento alla stazione ferroviaria di Assisi, un arresto per tentato omicidio - Tuttoggi.info

Indagini dei carabinieri della compagnia di Assisi, aiutati anche dalle telecamere

È stato arrestato per tentato omicidio l’uomo che ha ferito un’altra persona alla gola con un’arma da taglio, forse una lametta o un taglierino.

La lite, pare dovuta a una vecchia ruggine tra i due uomini, è avvenuta domenica scorsa, e sono stati veri e propri momenti di paura quelli vissuti dai viaggiatori che in quel momento si trovavano presso la stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli. Nel mezzo della calma generale due uomini si sono affrontati inizialmente con spintoni, per poi passare alle vie di fatto. In un attimo il litigio si è trasformato in un vero e proprio incontro di boxe tra l’incredulità dei passanti e dalle mani si è passati alle armi. In un attimo uno dei due contendenti ha preso un oggetto tagliente, forse una lametta o un taglierino, con il quale ha inferto un colpo alla gola dell’avversario per poi tentare di allontanarsi e far perdere le proprie tracce.

Sanguinante e dolorante – si legge in una nota dei carabinieri – il ferito si è accasciato su una panchina ed è stato subito soccorso dai presenti tanto che nel giro di pochi minuti è arrivata una ambulanza del locale 118 che ha prestato i primi soccorsi al malcapitato, ed una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Assisi, che in pochissimo tempo ha raccolto i primi indizi individuando il feritore. Rintracciato nel giro di pochi minuti anche grazie alle telecamere di sorveglianza, l’uomo è stato condotto presso la caserma dei carabinieri di Santa Maria degli Angeli e fermato con l’accusa di tentato omcidio. Nel frattempo, per il taglio riportato alla gola, il ferito – che avrebbe potuto anche riportare conseguenze letali vista la delicata zona interessata dalla ferita – è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, mentre l’aggressore è stato condotto nel carcere di Perugia-Capanne. Entrambi sono persone già note alle forze dell’ordine.