Litigio alla stazione ferroviaria finisce con un ferito | Indagini in corso - Tuttoggi.info

I fatti accaduti alla stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli, fermata una persona

Pomeriggio di lavoro quello del 5 novembre 2023 a Santa Maria degli Angeli per le forze dell’ordine.

Secondo le prime informazioni, un litigio tra almeno due persone è finito con un ferimento, forse con un’arma da taglio. I fatti sarebbero accaduti poco dopo le 18 e sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino, è arrivata anche un’ambulanza del 118 per soccorrere la persona rimasta ferita. Sono in corso le indagini del caso per risalire alla dinamica: oltre al ferito condotto in ospedale per le cure del caso, è stata fermata un’altra persona, portata in caserma per accertamenti (maggiori informazioni nelle prossime ore)