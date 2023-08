Accoltella la compagna nonostante divieto di avvicinamento, arrestato dopo 2 giorni di ricerche - Tuttoggi.info

L'uomo è stato individuato e bloccato in via Bartolo dopo le ricerche di polizia e carabinieri. Giovedì sera aveva colpito la compagna poi era fuggito

E’ stato rintracciato in meno di 2 giorni ed arrestato l’uomo che giovedì sera, in piazza Grimana, aveva accoltellato al fianco la sua compagna, nonostante un divieto di avvicinamento. Il giovane, un 39enne di origine algerina, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato trovato sabato pomeriggio dopo le ricerche da parte di polizia e carabinieri che hanno interessato tutta la città di Perugia.

All’uomo, a seguito di una serie di episodi di violenza messi in atto nei confronti della compagna – una 31enne cittadina italiana – era stata il 9 agosto scorso notificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, emesso dal gip di Perugia su richiesta della Procura, nell’ambito di un procedimento per “codice rosso”. Ciononostante, incurante delle disposizioni del provvedimento in questione, giovedì sera, al culmine dell’ennesimo litigio con la donna, l’aveva violentemente percossa e poi colpita con una coltellata al fianco, nei pressi di Palazzo Gallenga. L’uomo si era poi dato alla fuga facendo perdere le sue tracce.

In virtù degli elementi acquisiti, il gip del Tribunale di Perugia, accogliendo la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, ha disposto la misura cautelare in carcere in sostituzione di quella del divieto di avvicinamento alla parte offesa, al fine di garantire la massima tutela nei confronti della vittima. Alle accuse a carico del giovane si è aggiunta anche quella di tentato omicidio.

Grazie all’ininterrotta attività di ricerca, effettuata congiuntamente da parte delle Forze di Polizia procedenti nei luoghi abitualmente frequentati dal 39enne, è stato possibile rintracciare lo straniero, individuato e bloccato in via Bartolo dai militari dell’Arma della Stazione di Fortebraccio, nelle prime ore del pomeriggio di sabato.

Accompagnato in Questura per le attività di rito, il 39enne, dopo la notifica del nuovo provvedimento del gip, è stato tradotto dalle forze di polizia operanti presso la Casa Circondariale di Perugia Capanne.