Accoglienza profughi ucraina, convenzione Prefettura-Comune Polino - Tuttoggi

Convenzione Prefettura-Comune di Polino per valorizzare e tutelare i diritti umani dei profughi ucraini

Nella giornata odierna, il Prefetto di Terni, Giovanni Bruno, e il Sindaco di Polino, Remigio Venanzi, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione tra la Prefettura di Terni e il Comune di Polino per la prima accoglienza di cittadini ucraini in fuga dal conflitto, come previsto dall’articolo 15 della legge 241/1990.

Assistenza alla popolazione ucraina

L’accordo nasce dall’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina giunta sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto nel territorio dell’Ucraina ed ha per oggetto la fornitura di beni e l’erogazione dei servizi di accoglienza per un numero di posti di accoglienza in strutture comunali, del Terzo Settore o del privato sociale, fino a 50 posti, nonché la gestione ed il funzionamento dei centri di accoglienza straordinari previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e successive modifiche.