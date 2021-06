Accademia Ottusi, pubblicato Bando per Borse di Studio "Remo Stefanelli" - Tuttoggi

Le Borse di Studio di importi differenziati sono indirizzate agli studenti delle Scuole Medie Suoeriori e agli studenti universitari

L’Accademia degli Ottusi (già Accademia Spoletina) ha pubblicato il bando del Concorso per le Borse di studio intitolate a Remo Stefanelli con scadenza il prossimo 28 luglio 2021.

Il Concorso per lʼassegnazione di borse di studio per le scuole medie superiori per lʼanno scolastico 2019-2020, ciascuna dellʼimporto di Euro 800,00, e borse di studio per lʼuniversità per lʼanno scolastico 2019-2020, ciascuna dellʼimporto di Euro 1.800,00, è rivolto a studenti medi e universitari, nati e residenti nel Comune di Spoleto, i quali abbiano compiuto il 14° anno di età e abbiano dimostrato capacità, buona volontà e attitudine agli studi.

“In un periodo di difficoltà economiche e sociali come quello che stiamo vivendo– spiega la presidente Liana Di Marco -, l’Accademia degli Ottusi, a cui Remo Stefanelli ha affidato il compito organizzativo delle borse, è lieta di poter fornire un sostegno ai concittadini in difficoltà”.