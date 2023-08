Accade d'Estate a Spoleto, in scena al Teatro Romano "Elettra, ritorno alla terra" da Euripide - Tuttoggi.info

Grande successo nelle repliche di Bevagna, Montefalco, Spello, Trevi, Castel Ritaldi, Massa Martana, Campello sul Clitunno e San Giustino,

Lo spettacolo teatrale “Elettra, Ritorno alla Terra” sarà in scena il 25 Agosto al prestigioso Teatro Romano di Spoleto, Lo spettacolo arricchirà ulteriormente il programma culturale e artistico di “Accade a Spoleto d’Estate”.

Dopo il grande successo ottenuto nelle repliche di Bevagna, Montefalco, Spello, Trevi, Castel Ritaldi, Massa Martana, Campello sul Clitunno e San Giustino, l’Elettra di Euripide si appresta a incantare il pubblico di Spoleto. La messa in scena è diretta da Francesco Bolo Rossini, che ha sapientemente riproposto questo affascinante spettacolo, inizialmente portato in scena da Massimo Castri nel 1994 per il Teatro Stabile dell’Umbria.

La produzione ha come protagonisti tre talentuosi attori di fama nazionale e internazionale: Deniz Özdoğan, acclamata attrice del Teatro Greco di Siracusa, vestirà i panni di Elettra, mentre Mauro Racanati, noto co-protagonista della soap opera italiana “Un posto al sole”, interpreterà il ruolo di Oreste. Olga Rossi, che ha lasciato il segno con la sua interpretazione nella serie televisiva “I delitti del BarLume” e nel film “7 Minuti” diretto da Alessandro Gassmann, sarà Clitennestra.

Il progetto è patrocinato dal comune di Spoleto e finanziato da Sviluppumbria, all’interno del bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – Anno 2022 – a valere sui fondi POR – FESR 2014-2020 Asse 3 – Azione 3.2.1.

Al loro fianco, coordinati dall’Associazione Agape Teatro, una squadra di 20 performers tra cui attori, cantanti e ballerini cui si aggiungono un terzetto di musicisti che, dopo aver composto musiche originali, si esibirà dal vivo. Direzione artistica di Davide Gasparrini, musica e coreografie saranno rispettivamente curate da Danilo Tamburo e Veronica Taccucci.

Importante anche l’allestimento della poderosa scenografia, che ricrea un’arena trasformata in un campo di terra petrosa e solcata, faticosamente arata e che vede la stretta collaborazione tra personale locale e professionisti affermati come Lidia Trecento, scenografa; per le luci, appannaggio di Mauro e Michele Palini, ci si è avvalsi, in fase di progettazione e realizzazione, di un light designer come Valerio Tiberi, molto noto in ambito teatrale per aver curato numerosi spettacoli; prestigiosa collaborazione, inoltre, per ciò che riguarda i costumi poiché le sarte locali saranno guidate da un maestro di eccellenza come Daniele Gelsi, costumista di origini umbre che lavora ormai da anni per importanti produzioni teatrali e cinematografiche e numerose sono le collaborazioni con importanti personaggi del calibro di Giorgio Albertazzi, di cui ha curato tutti gli ultimi spettacoli, Gigi Proietti al Globe Theatre, Michele Placido, Daniele Salvo, Giancarlo Marinelli solo per citarne alcuni.

I biglietti sono già in vendita presso la Proloco di Bevagna, Tel 3792980055 –info@prolocobevagna.it e online al link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-elettra-ritorno-alla-terra-663579081897?aff=ebdssbeac